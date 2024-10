Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira(14), um homem condenado por estupro de uma menina de 8 anos de idade foi preso em Campo Grande. O homem estava foragido deste setembro desse ano.

O crime ocorreu no ano de 2010. O homem identificado como J.S.D., de 44 anos foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pelo crime de Estupro de Vulnerável em regime fechado.

A prisão foi cumprida pela DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.