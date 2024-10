Homem é preso por venda de produtos contrabandeado

Na manhã de hoje (16), a polícia prendeu um homem, de 36 anos, por vender produtos de contrabando na própria conveniência, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

De acordo com a Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), o homem vendia cigarros eletrônicos, cigarro paraguaio e bebidas descaminhadas.

Segundo os policiais, os produtos eram impróprios para consumo, além de serem vendidos muitas vezes para crianças e adolescentes.

