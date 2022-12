Veículo abarrotado de pneus contrabandeados é apreendido na MS-267

Um homem de 40 anos, foi preso na tarde de ontem (30), transportando 70 pneus contrabandeados na MS-267, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o material foi avaliado em aproximadamente R$ 70 mil.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, na zona rural do município, quando os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) abordaram um Fiat/Uno, abarrotado de pneus de origem estrangeira.

Aos policiais, o condutor disse que comprou os pneus no Paraguai e que revenderia em Campo Grande, sem apresentar a documentação legal para o transporte dos materiais.

O material, junto com o veículo e o condutor foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

