China promete ‘abordagem humana’ da Covid e inicia relaxamento de restrições

Uma das principais autoridades da China responsáveis pelas diretrizes do combate à pandemia de coronavírus sinalizou nesta quinta-feira (1) que o país terá uma mudança no enfrentamento à crise sanitária.

Ainda é cedo para falar no fim da Covid zero, política restritiva que provocou a maior onda de desobediência civil da história recente do país, mas a vice-primeira-ministra Sun Chunlan prometeu uma “abordagem mais humana”.

No Twitter, o jornalista Hu Xijin, anunciou que a região de Guangzhou (em português, chamada de Cantão) anunciou a suspensão de todos os bloqueios. Já Pequim tem suspendido gradualmente os bloqueios nos últimos dias.

Guangzhou has announced lifting of all lockdowns. Beijing has been gradually lifting lockdowns over the past few days. Vice Premier Sun Chunlan on Wed formally noted the virus’ weakening pathogenicity for the first time…China is speeding up to cast aside large-scale lockdowns.

