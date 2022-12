César Palumbo assume hoje vaga no TRT/MS

Em sessão solene do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região César Palumbo Fernandes toma posse hoje no cargo de Desembargador do Trabalho na vaga destinada à advocacia. O magistrado tomou posse administrativa no dia 18 de novembro, após a publicação da nomeação dele, no dia 9 de novembro, no Diário Oficial da União.

Para o presidente do TRT/MS, desembargador André Oliveira, esse “é um momento muito especial, de alegria e grande renovação para o tribunal, com a retomada do assento pelo Quinto Constitucional à vaga destinada à advocacia”. César Palumbo assumiu o cargo em virtude do falecimento do des. Nery Azambuja, em novembro de 2021.

César Palumbo formou-se em Direito em 1998 e trabalhava como advogado desde 1999, nas áreas trabalhista e cível. Atuou administrativamente perante o Ministério do Trabalho e Previdência e o Ministério Público do Trabalho, realizando defesas e participando da elaboração de Termos de Ajuste de Conduta. O magistrado também foi professor de Direito Civil e Teoria Geral do Processo, entre 2005 e 2008, assistente parlamentar e diretor-tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB/MS, entre 2016 e 2021.