Van é interceptada com cocaína escondida em fundo falsao na BR-153

Mais de 130 quilos da droga foram encontrados; motorista acabou preso

Na tarde da última segunda-feira (23), uma van que saiu da região de Corumbá, fronteira com a Bolívia foi interceptada transportando uma grande quantidade de cocaína escondida em compartimentos ocultos. A abordagem aconteceu no entroncamento das rodovias BR-153 e SP-300.

A suspeita surgiu após informações indicarem que um veículo com essas características poderia estar envolvido no transporte de drogas.

O automóvel, um modelo Renault Master preto, foi localizado por volta das 17h. Durante a abordagem, as respostas do motorista e dos passageiros levantaram desconfiança, o que levou a uma vistoria mais detalhada.

Na inspeção inicial, já foram encontrados alguns tabletes. Em seguida, o veículo foi desmontado, revelando um esquema elaborado: a droga estava escondida em estruturas metálicas adaptadas na forração interna.

Ao todo, foram apreendidos 138,6 quilos de cocaína, entre pasta base e cloridrato. A suspeita é de que a carga tinha como destino a cidade de São Paulo.

As oito pessoas que estavam na van foram levadas para a delegacia, onde o material foi pesado e a ocorrência registrada. Após análise, apenas o motorista, um homem de 39 anos, de origem boliviana e residente na capital paulista permaneceu preso e deve responder por tráfico de drogas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.