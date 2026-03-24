Estudo aponta bactéria em quase 90% dos viveiros no Centro-Oeste

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Cuidados
Mesmo diante da presença da bactéria no ambiente de produção, práticas básicas garantem segurança no consumo:
- manter o peixe sempre refrigerado ou congelado
- evitar contato entre alimentos crus e prontos
- higienizar bem mãos, utensílios e superfícies
- cozinhar completamente o alimento
- consumir apenas produtos com inspeção sanitária
Produção e medidas
O alerta surge em meio à expansão da piscicultura no Brasil, que já se aproxima de 1 milhão de toneladas por ano. Estados como Mato Grosso do Sul estão entre os principais polos, reforçando a importância de controles mais rigorosos.
Pesquisadores defendem o fortalecimento de ações integradas de vigilância, baseadas no conceito de saúde única que considera a relação entre meio ambiente, animais e seres humanos para garantir alimentos seguros e manter o crescimento do setor.
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