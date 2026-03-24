Estudo aponta bactéria em quase 90% dos viveiros no Centro-Oeste

Estudo acende sinal de atenção para produção de peixes e reforça cuidados

Um levantamento feito em viveiros de peixes nativos no Centro-Oeste revelou um dado preocupante: a presença da bactéria Salmonella foi identificada em 88% das propriedades analisadas. Em Mato Grosso, principal polo da região, o índice chegou a 31,5% das amostras coletadas.

O estudo foi coordenado por pesquisadores da Embrapa Agroindústria de Alimentos, com participação da Universidade Federal de Mato Grosso, e analisou diferentes etapas da produção, incluindo água, sedimentos e os próprios peixes.

Os resultados mostram que a contaminação pode surgir ainda nos viveiros, influenciada por fatores como ambiente, manejo e presença de animais nas áreas de criação. Entre os achados, foram identificados diferentes tipos da bactéria, com maior incidência em períodos de seca e nas vísceras dos peixes.

Apesar do alerta, os pesquisadores destacam que isso não significa que o produto final esteja contaminado. Etapas como processamento industrial e preparo adequado reduzem significativamente os riscos ao consumidor.

O cenário acende atenção especialmente para estados como Mato Grosso do Sul, que também têm forte produção aquícola e compartilham características semelhantes de cultivo.

Outro ponto levantado pelo estudo é a necessidade de ajustes no processamento. Mudanças simples, como alterar a ordem de etapas na limpeza do pescado, podem reduzir ainda mais o risco de contaminação.