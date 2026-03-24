Roda Acadêmica da ASL abre ciclo 2026 com homenagem a Hugo Pereira do Vale em Campo Grande

Encontro reúne literatura, música e artes visuais nesta quinta-feira (26), com entrada gratuita

A ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras) inicia o ciclo 2026 das Rodas Acadêmicas com uma homenagem a Hugo Pereira do Vale. O encontro acontece nesta quinta-feira (26), às 19h30, no auditório da instituição, na rua 14 de Julho, nº 4653, em Campo Grande, com entrada gratuita e participação aberta ao público.

A trajetória do escritor será apresentada pelos acadêmicos Fábio do Vale, Pedro Chaves e Rubenio Marcelo, que conduzem reflexões sobre a vida e a produção intelectual do homenageado, considerado uma das referências culturais do estado.

Nascido em Campo Grande, Hugo Pereira do Vale (1918–1971) teve atuação em diferentes áreas do conhecimento. Formado em Letras, Ciências, Medicina e Direito, também integrou a Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Na literatura, produziu obras que abordam temas ligados à condição humana, como “Atrás das Muralhas da Razão” e “Areia do Deserto”.

A programação da noite inclui ainda apresentação do projeto “Música Erudita e suas Fronteiras”, desenvolvido em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), dentro do “Movimento Concerto”. A atividade contará com a participação do músico Caio Bressan.

Também integra o evento o projeto “Arte na Academia”, realizado com a Confraria SociArtista, que promove exposições durante as atividades. Nesta edição, o artista visual Fernando Anghinoni apresenta trabalhos, além de uma ação de pintura ao vivo com as artistas Gisele Mendonça e Rosane Bonamigo.

As Rodas Acadêmicas fazem parte da agenda cultural da ASL e ocorrem ao longo do ano, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês, reunindo diferentes expressões artísticas e literárias em encontros abertos ao público.

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