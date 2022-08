“Wolbito em Casa” começa em escolas do Bandeira e Prosa

Projeto inovador será o primeiro do mundo

A luta contra o mosquito da Dengue, Zika e chikungunya agora ganhará aliados mirins na Capital do Estado que envolverá 3 mil alunos de 17 escolas municipais, de bairros das regiões urbanas do Bandeira e Prosa que desenvolverão o projeto “Wolbito em Casa”. Campo Grande será a primeira cidade do mundo em implementar este projeto em casa.

Este projeto irá utilizar as crianças na observação e a soltura dos mosquitos. Os alunos irão receber um kit contendo um recipiente, material informativo e cápsulas com ovos do mosquito Aedes aegypti com Wolbachia, os chamados Wolbitos, que serão “cultivados” até a fase adulta. A atividade será supervisionada por coordenadores e professores da Rede Municipal de Educação. Eles serão divididos em dois grupos (A e B), em que cada um retira uma cápsula contendo ovos de Wolbitos e ração para as larvas a cada 15 dias. Toda a atividade deve durar 16 semanas.

A prefeita durante a reunião com o idealizador do projeto comemorou o projeto inovador. “Aliado as ações que foram desenvolvidas pelas nossas equipes, a implementação do Método do Wolbachia em nosso Município certamente contribuiu para que a gente passasse dois anos sem enfrentar uma nova epidemia de dengue. E, para nós estamos à frente de uma nova estratégia que poderá servir de modelo não só para o país, assim como para todo o mundo, é um grande privilégio”, destacou a Prefeita.

A soltura dos mosquitos com a bactéria Wolbachia teve início na Capital em dezembro de 2020. Ao todo serão seis fases de soltura em Campo Grande, que atualmente já se encontra na sua quinta fase de implementação. O método já está presente mais de 30 bairros de diferente regiões do Município.

