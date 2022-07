Uno fica dilacerado e motorista morre em colisão contra carreta na BR-359, em Alcinópolis

Dionatan Inácio de Freitas, 22, morreu em um acidente frontal envolvendo uma carreta e um veículo Fiat Uno, por volta de 6h desta sexta-feira (22), no quilômetro 98 da BR-359 em Alcinópolis, a 311 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o portal Regional MS, o motorista da carreta relatou que a vítima fatal estava trafegando em sentido contrário e, repentinamente, invadiu a pista em que estava dirigindo. O carreteiro relatou, ainda, que tentou tirar a carreta para outra direção a fim de evitar a colisão, mas infelizmente, ambos se chocaram.

As Polícias Militar e Civil de Alcinópolis permanecem no local controlando o tráfego do trânsito enquanto aguardam a chegada PRF (Polícia Rodoviária Federal) para os procedimentos cabíveis. Na carreta estavam o motorista e seu filho de 7 anos, ambos encaminhados para a UBS 24h com ferimentos leves. No Uno, estava apenas o motorista.