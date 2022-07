Mulher agride ex-marido e quebra caminhonete após não aceitar fim de relacionamento

Uma mulher, de 53 anos, agrediu o ex-namorado e quebrou sua caminhonete no semáforo do cruzamento com a avenida Marcelino Pires na cidade de Dourados, na noite de ontem (21).

O homem seguia na avenida Presidente Vargas em uma caminhonete Ford Ranger, quando foi abordado por sua ex-esposa. Ela teria entrado na frente do veículo e, quando o homem parou, foi até a janela e iniciou as agressões.

Após o homem se afastar, a ex-exposa teria começado a danificar a caminhonete, utilizando um pedaço de pau para quebrar as janelas e causar os amassados.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal se separou há cerca de cinco meses, entretanto, a mulher não teria aceitado o fim do relacionamento e constantemente tem perseguido o ex-marido.

O homem já tem ocorrência registrada contra a autora e resolveu registrar o fato pois tem medo que ela possa prejudica-lo em seu trabalho. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, como Dano, Vias de Fato e Perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

