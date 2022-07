Fumacê vai percorrer quatro bairros na Capital

O Fumacê, serviço de borrifação de ultra baixo volume (UBV), vai passar em quatro bairros em Campo Grande, são eles Centro Oeste, Alves Pereira e Tijuca e bairro Universitário. A ação busca reforçar o combate ao Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Haverá um equipe da CCEV ( Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais) da Sesau ( Secretaria Municipal de Saúde) em cada bairro, sendo que elas seguirão um itinerário previamente estabelecido.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços do Fumacê começam às 16h e têm previsão de término às 22h hoje, podendo ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno, em locais que ofereçam uma maior probabilidade de combate aos mosquitos.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

