Uma tonelada de maconha é apreendida no bairro Itamaracá em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), no final da tarde Da última sexta-feira (28), obteve a informação de que um veículo do modelo FIAT FIORINO, cor branca, carregada de entorpecentes, estaria na região do bairro Itamaracá, em Campo Grande. Conforme as informações preliminares, o veículo escapou de abordagem policial no macroanel e empreendeu fuga para a região do bairro.

Os policiais que estavam em diligências na região conseguiram identificar e localizar o veículo estacionado em via pública. Após aproximação para abordagem, constataram que não havia ninguém no interior do veículo, porém, no compartimento de cargas, foi localizada grande quantidade de entorpecente do tipo maconha.

Foram apreendidos o veículo e mais de uma tonelada de maconha. Em razão dos fatos, será instaurado procedimento específico para apurar a prática do crime de tráfico de drogas.

