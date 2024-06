15 veículos carregados com produtos contrabandeados e descaminhados são apreendidos

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), no âmbito da Operação Protetor, em conjunto com a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), apreendeu 15 veículos carregados com produtos contrabandeados e descaminhados. A apreensão ocorreu na madrugada da última quinta-feira (27), na rodovia BR 267, próximo ao posto da torre, município de Nova Andradina.

Policiais Civis da DEFRON, no âmbito da Operação Protetor, desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Estado do Mato Grosso do Sul, em conjunto com policiais da DENAR, estavam em patrulhamento pelas rodovias da faixa de fronteira, visando combater crimes rurais, tráfico de drogas e armas de fogo, bem como contrabando e descaminho.

Durante a operação receberam informações de que na região de Nova Andradina haveria veículos carregados possivelmente com drogas e com produtos de contrabando e descaminho. Por volta das 02:30h, os policiais interceptaram 15 veículos que seguiam pela Rodovia BR 267, município de Nova Andradina.

No momento da abordagem, alguns motoristas ao visualizarem as viaturas policiais abandonaram os veículos e fugiram em meio a mata existente às margens da rodovia. Em inspeção nos automóveis, foram localizados em todos os carros produtos contrabandeados e descaminhados de origem estrangeira.

Assim, os veículos, juntamente com os produtos apreendidos, foram encaminhados para a sede da DEFRON, município de Dourados, local em que foram contabilizados.

Foram apreendidos: 03(três) VW/Space Fox, 02(dois) GM/Vectra, 02(dois) GM/Astra, 03(três) GM/Meriva, 01(um) Ford/Fiesta SD, 01 (um) VW/Gol, 02(dois) GM/Spin e 01(um) GM/kadett, 09 volumes de roupas, 74 volumes de relógios, 11 volumes de materiais de pesca, 02 volumes de eletrônicos, 35 caixas de cigarros, 30 caixas de máquina de barbear, 10 pacotes de minoxidil, 03 volume de óculos, 14 volumes de cosméticos, 11 caixas de baterias, 05 volumes de biela de pistão, 07 volumes de receptores de HDTV, 01 volume de cigarros eletrônicos e 01 volume de perfumes.

Os veículos e mercadorias apreendidas foram avaliados em cerca de R$ 3.000.000,00. Os veículos e mercadorias serão remetidos a Receita Federal do Brasil em data oportuna.

A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Leia Mais

vAcesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram