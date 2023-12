Uma Tonelada de maconha apreendida em Ponta Porã

Uma tonelada de maconha no valor de R$ 2.180.000,00 foi apreendida por Policiais Militares realizavam abordagens para fiscalização de trânsito, durante a Operação Independência, pela MS 384. A droga estava sendo transportada em um veículo Chevrolet/S-10, de cor branca e que trafegava conduzido em alta velocidade por um homem de 35 anos de idade, residente em Várzea Grande-MT.

A equipe da PMR realizou acompanhamento tático ao veículo suspeito, tendo o condutor desrespeitado todas as ordens de parada, seguindo em fuga pela MS 164 em direção ao Distrito de Itamarati. Depois de alguns quilômetros de acompanhamento Tático, a equipe da PMR conseguiu abordar o veículo suspeito, sendo de imediato observado a grande quantidade de entorpecente que havia em seu interior, tendo o condutor se rendido em seguida.

O condutor, afirmou que receberia a quantia de R$ 5.000,00, para levar o veículo com a carga ilícita de Antônio João até Maracaju. Ainda durante vistoria no veículo, a equipe constatou que o mesmo fora roubado no Estado de Minas Gerais.

