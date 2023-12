Estão abertas as inscrições para a Conferência Municipal da Juventude

A Prefeitura Municipal promove no dia 30 de setembro, a 4º Conferência Municipal da Juventude. O objetivo do evento é ampliar a participação popular jovem, discutir e propor ações junto ao poder público.

O evento será realizado como etapa preparatória da 4ª Conferência Estadual de Juventude e da 4ª Conferência Nacional de Juventude, com o tema “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver”.

A conferência será presidida pelo Secretário Municipal da Juventude, Maicon Nogueira, que acredita que o evento reforça a participação dos jovens na construção de políticas públicas. “Vamos levantar pautas importantes que impactam verdadeiramente no seu dia a dia e servirão de subsídios para a contínua melhoria de políticas para a juventude, executadas tanto pelo poder público municipal, estadual e federal.

