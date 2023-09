Caminhonete é apreendida com carga milionária de maconha

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu nesta quinta-feira (7), na MS-270 em Dourados, mais de 1,4 tonelada de maconha, que era transportada em uma caminhonete roubada em São Paulo.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do veículo, que não obedeceu.

Durante acompanhamento o motorista abandonou o utilitário e fugiu em meio a uma mata. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito localizado.

No interior da camionete foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 1.420 quilos do entorpecente.

Em checagem aos agregados do veículo, os policiais constataram que as placas eram falsas e que a caminhonete foi roubada na cidade de São Paulo (SP), em 2016.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente três milhões de reais, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

