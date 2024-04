Polícia cumpre mandado na casa professor suspeito de estuprar a própria filha

A Polícia Civil de Maracaju realizou o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do professor de educação física, suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha. A ação ocorreu nesta quinta-feira (18).

Durante a operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos significativos, incluindo um computador desktop, um notebook e um aparelho celular.

O professor, que enfrenta graves acusações, manteve-se tranquilo e cooperativo durante todo o processo. Ele reiterou sua inocência frente às acusações e expressou seu compromisso em colaborar com as investigações.

Em declaração ao MaracajuSpeed, ele disse: “Sou inocente, jamais faria isso com minha filha. Amo minha família e não irei fugir. Minha inocência será provada, e estou disposto a colaborar com a polícia e a justiça em todas as formas necessárias.”

Os agentes da Polícia Civil estão agora focados em analisar os itens apreendidos para coletar evidências que possam confirmar ou refutar as denúncias feitas pela esposa do professor, e assim, esclarecer as circunstâncias do alegado crime contra sua filha.