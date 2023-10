Portuguesa deve mandar seus jogos no Estadual série B, em Sidrolândia

A diretoria da Portuguesa corre contra o tempo para oficializar a transferência do jogo contra o Misto, válido pela terceira rodada do Estadual Série B, para o Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. O motivo de levar a partida para o interior é a situação precária do gramado do Jacques da Luz, em Campo Grande.

A informação da mudança de local da partida foi confirmada pelo presidente Gilmar Mazinho, que entende a busca de melhor gramado para que o time desenvolva melhor o futebol. O time da capital estreou com vitória de 3 a 1, na semana passada contra o São Gabriel, em Coxim, em um gramado de péssimas condições.

Em entrevista à Rádio Esporte MS, dirigentes da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) estão cientes da mudança e aguarda os laudos da Polícia Militar. O site confirmou que servidores da prefeitura já trabalham na limpeza do local há dias.

Mudança de local

Por causa da quantidade de jogos, o gramado do Estádio Jacques da Luz está totalmente castigado. No local, ocorrem jogos em todas as categorias e eventos oficializados pela Funesp (Fundação de Esportes e Lazer). As imagens do gramado seco, assustou os dirigentes e também torcedores por conta da situação precária.

