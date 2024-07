Ultrapassagem em local proibido termina com moto debaixo de carreta na Capital

Motociclista com idade não revelada ficou ferido, na tarde desta terça-feira (23), na Avenida Interlagos, no bairro Vila Albuquerque, em Campo Grande, após ser atropelado por uma carreta durante ultrapassagem.

De acordo com o apurado, a vítima seguia no mesmo sentido da carreta baú, quando tentou realizar uma ultrapassagem pela direita, o que é proibido pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Em certo momento, o condutor iniciou uma conversão à direita e o homem acabou se desequilibrando e caiu. Ele e a motocicleta pararam debaixo do veículo de carga pesada.

O motociclista escapou com ferimentos leves e não chegou a ser atingido pelas rodas. A moto ficou embaixo da carreta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da vítima, que estava consciente e orientada. A Polícia Militar de Trânsito também foi chamada00 para atender a ocorrência.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram