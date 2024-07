Caminhoneiro foge após se envolver em acidente que matou motociclista

Homem de 50 anos morreu, no início da manhã desta terça-feira (23), em Miranda, distante 194 quilômetros de Campo Grande, após bater a moto que pilotava em uma carreta que saía de um posto de combustível.

Conforme Boletim de Ocorrência, a vítima seguia em uma Honda CG/150 com um garupa, de 43 anos. Testemunhas encontraram as vítimas caídas na pista e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Devido à gravidade da batida, o motociclista morreu na hora. O garupa foi socorrido em estado grave para o Hospital de Miranda, mas transferido horas depois para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Civil e a Perícia também foram acionadas. Em investigação preliminar, pessoas que estavam próximas do local do acidente disseram que um caminhão que deixava o pátio do posto possa ter se envolvido na batida e fugido.

Os agentes buscaram por câmeras de segurança no estabelecimento, mas árvores impediam a visualização do momento exato da colisão. O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer e segue sob investigação.

