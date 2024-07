Três pessoas são presas por furtarem motoniveladora do governo do Paraná

Na tarde desta terça-feira(23), três pessoas que estavam com uma motoniveladora pertencente ao governo do Paraná foram presas em flagrante na cidade Amambai. O ex-vereador da cidade Valter Brito da Silva é um dos envolvidos.

Os outros dois presos são José Brito junior de 38 anos, irmão de Valter e o sócio dos dois, Sergio aparecido Bezerra de 51 anos. Os irmãos são investigados por receptação de máquinário roubado e já foram presos em Três Lagoas no começo de julho deste ano, mas foram soltos em audiência de custódia.

Operação “Protetor”

Durante a operação, os policiais da Defron(Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) estavam na região de fronteira com o Paraguai, quando receberam a informação da 3ª da Delegacia de Três Lagoas, a respeito de uma motoniveladora furtada na cidade de Dr. Ulisses (PR), no último (15), sendo ocultada nas margens da MS-156, na cidade de Amambai.

A polícia constatou que o maquinário estava no interior de um estabelecimento comercial. Os policiais adentraram no local e questionaram sobre quem seria o proprietário, momento em que três homens se apresentaram como tais.

Os policiais fizeram as consultas e constataram que o veículo de fato era aquele furtado no estado do Paraná, verificando ainda uma série de indícios de adulteração, em consequência os suspeitos foram presos em flagrante.

A equipe conduziu o maquinário e os homens à sede da Defron, município de Dourados, para a lavratura dos procedimentos de Polícia Judiciária. Posteriormente, os indiciados foram encaminhados para a Delegacia de Amambai, local em que aguardarão a decisão judicial.

