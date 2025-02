Turista paraguaio morre afogado em balneário de Bonito

Um turista paraguaio de 61 anos faleceu afogado na tarde dessa sexta-feira (31) no balneário Nascente Azul, localizado em Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o jornal ABC Color, Raul Dário Galeano, morador de Assunção, desceu de uma tirolesa aquática e, após nadar alguns metros, submergiu sem apresentar sinais de luta ou pedido de socorro.

Familiares que acompanhavam Galeano alertaram os salva-vidas do local, que iniciaram buscas imediatas. O turista foi encontrado já sem sinais vitais, e socorristas, juntamente com um médico presente no local, realizaram manobras de reanimação, mas sem sucesso.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do incidente, incluindo a possibilidade de mal súbito. O corpo foi encaminhado para o Núcleo Regional de Medicina Legal de Jardim, onde será submetido a exames para determinar a causa da morte.

O balneário Nascente Azul emitiu uma nota de pesar confirmando o falecimento e destacando que a segurança dos visitantes é prioridade nas atividades oferecidas. A administração ressaltou que o local possui certificação internacional de segurança para o turismo de aventura e que toda a equipe é treinada para emergências.

“Estamos prestando todo o suporte à família e colaborando integralmente com as autoridades para quaisquer esclarecimentos, visando o máximo de agilidade, eficiência e fraternidade nesse momento tão difícil. Nossos corações estão com a família e os amigos neste momento de sofrimento”, declarou a diretoria do balneário.

As investigações seguem para esclarecer os detalhes do ocorrido e confirmar a causa da morte do turista.

