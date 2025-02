Mato Grosso do Sul inicia fevereiro com sol, nebulosidade e chance de chuva

Mato Grosso do Sul inicia fevereiro com sol, nebulosidade e possibilidade de chuvas variando entre fraca e moderada em algumas regiões, neste sábado (1º). Segundo a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há chance de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, que podem ultrapassar os 40 mm em 24 horas, especialmente nas regiões central, norte e nordeste do Estado.

Mas em cidades das regiões sudoeste os termômetros podem marcar 34ºC ao longo do dia. O cenário está ligado à presença de uma área de baixa pressão atmosférica, associada ao deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera. Outro fator para instabilidades é a chegada e o avanço de uma frente fria oceânica, disponibilidade de calor e umidade.

Campo Grande inicia o dia em 22ºC e chega aos 28ºC à tarde. O sábado deve ser mais quente em Porto Murtinho, onde a temperatura deve variar entre 24ºC e 34ºC. Em seguida vem Anaurilândia, com máxima de 32ºC e mínima de 22ºC, e Iguatemi, com valores entre 22ºC e 31ºC.

A população deve ficar atenta às mudanças climáticas e seguir recomendações de segurança em caso de tempestades, evitando áreas abertas, regiões alagadas e procurando abrigo durante eventos climáticos severos.

Com informações do Cemtec

