Homem é morto a facadas em praça de Campo Grande; suspeito é preso

Um homem de 28 anos, foi preso em flagrante na tarde de ontem (31), acusado de matar um homem identificado apenas como Luciano, de 40 anos, com múltiplas facadas em uma praça localizada no canteiro da Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 17h30. Testemunhas relataram que o suspeito rondava o local e encarava a vítima e seu amigo antes de atacá-lo sem provocação aparente. Após o crime, o suspeito foi visto fugindo com sangue pelo corpo.

Um amigo que estava com a vítima contou aos policiais que ambos conversavam na praça da Vila Popular. Em determinado momento, ele saiu para tomar banho e, ao retornar, encontrou rastros de sangue e, em seguida, o corpo de Luciano. O homem relatou ainda que reconheceu o amigo pelas roupas: “Foi eu quem dei para ele, quando cheguei ele estava agonizando, cheio de furo no corpo”. Desesperado, acionou a polícia e o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi chamada e, após diligências, localizou o suspeito em sua residência na rua Joana Irala, no Bairro Vila Popular. Ao ser encontrado, ele indicou onde havia escondido a faca utilizada no homicídio. A arma foi apreendida com vestígios de sangue. O suspeito, que apresentava um ferimento na mão direita, foi levado ao hospital antes de ser encaminhado à delegacia.

Durante o atendimento médico, o suspeito foi informado da morte da vítima e, em tom de comemoração, afirmou: “Ele morreu? Graças a Deus, menos um ladrão”.

O corpo de Luciano foi encaminhado para a funerária plantonista e a polícia segue investigando as motivações do crime.

