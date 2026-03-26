Homem é preso após série de furtos em comércios durante a madrugada em Dourados

Suspeito invadiu estabelecimentos no centro da cidade e pode ter ligação com outros arrombamentos

Um homem de 27 anos foi preso na terça-feira (24), em Dourados, após ser identificado como suspeito de praticar furtos em sequência contra estabelecimentos comerciais na região central da cidade.

Os crimes aconteceram durante a madrugada e em um curto intervalo de tempo. Pelo menos dois casos já foram confirmados, mas a suspeita é de que o número de vítimas possa chegar a quatro, já que outros dois arrombamentos seguem em apuração.

A identificação ocorreu após análise de imagens de câmeras de segurança, que mostraram a ação do suspeito, já conhecido por esse tipo de prática na região.

Segundo as informações levantadas, ele quebrou portas de vidro para invadir uma hamburgueria e uma farmácia, de onde levou diversos objetos.

Após buscas, o homem foi localizado, confessou os furtos e foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.