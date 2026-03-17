Troca de tiros termina com três mortos em Coxim

Confronto ocorreu após denúncias de disparos; armas e motos roubadas foram encontradas no local

Um confronto na madrugada desta terça-feira (17) terminou com três homens mortos dentro de uma residência no bairro Jardim São Paulo, em Coxim. A situação começou após denúncias de tiros na região, que levaram equipes até o endereço.

Segundo o Coxim Agora, ao chegarem, os agentes cercaram o imóvel, localizado em uma área isolada. Durante a aproximação, houve reação e a situação evoluiu para uma troca de tiros. Um dos envolvidos tentou fugir pelos fundos, enquanto outros dois permaneceram dentro da casa e também reagiram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os três não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. A área foi isolada para perícia.

Dentro da residência, foram encontradas armas, munições e duas motocicletas com registro de roubo no estado de Mato Grosso. Há suspeita de que o grupo tenha ligação com crimes recentes na cidade, o que vinha aumentando a tensão na região.

Os corpos ainda não foram identificados e foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. O caso segue em investigação.

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