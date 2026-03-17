Dupla envolvida em ataque a tiros em tabacaria continua foragida

Suspeitos são apontados como autores dos disparos que deixaram um morto e duas adolescentes feridas

Os dois suspeitos do ataque a tiros registrado na madrugada de 1º de março, em uma tabacaria no bairro Guanandi, seguem foragidos e estão sendo procurados. Mesmo após se apresentarem dias depois do crime, eles negaram participação e desapareceram em seguida.

A Justiça já autorizou a prisão temporária da dupla, identificada a partir de imagens de câmeras de segurança e depoimentos colhidos durante a investigação.

Na ocasião, os disparos foram feitos contra frequentadores do local, resultando na morte de um homem de 37 anos e deixando duas adolescentes feridas.

As buscas continuam, e qualquer informação que possa ajudar a localizar os envolvidos pode contribuir com as investigações.

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