Estado convoca nutricionistas para atuar em escolas da rede estadual

Lista foi publicada no Diário Oficial e contratação será temporária

O governo do Estado publicou nesta terça-feira (17), no DOE (Diário Oficial Eletrônico) nº 12.101, a convocação de candidatos aprovados em processo seletivo para atuar como nutricionistas nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

O chamamento foi feito por meio de edital da SED (Secretaria de Estado de Educação) e prevê contratação temporária para atender demanda considerada de excepcional interesse público.

Os nomes dos convocados e os locais de apresentação estão disponíveis nos anexos do edital. Os candidatos devem comparecer ao município para o qual foram chamados, levando a documentação exigida.

Antes da etapa presencial, é obrigatório realizar um pré-cadastro no Portal do Servidor, com envio online dos documentos. O sistema estará disponível a partir das 14h desta terça-feira (17). Após essa etapa, será necessário apresentar os documentos originais para conferência, em data, horário e local informados no edital.

Confira o edital:

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A contratação terá duração de até um ano, com possibilidade de prorrogação ou rescisão conforme prevê a Lei Estadual nº 4.135/2011.

O processo seletivo foi aberto para suprir a necessidade de profissionais nas unidades da rede estadual.

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