Trio boliviano é preso em Corumbá com mais de 300 cápsulas de cocaína no estômago

Três cidadãos bolivianos, dois homens, de 51 e 25 anos, e uma mulher, de 33, foram presos na última terça-feira (3) em Corumbá, cidade a 413 km de Campo Grande, transportando cápsulas de pasta base de cocaína dentro do próprio corpo. Segundo o Diário Corumbaense, cada um levava cerca de 100 cápsulas no estômago, totalizando aproximadamente 3,5 quilos de entorpecente.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina da Operação Ágata Pantanal II, conduzida pelo Exército Brasileiro em parceria com a Receita Federal, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e a Guarda Municipal de Corumbá. A abordagem foi feita no Posto Esdras, na fronteira com a Bolívia, enquanto os suspeitos viajavam em um táxi clandestino com destino a São Paulo (SP).

De acordo com as autoridades, a suspeita surgiu quando um cão farejador da Receita Federal sinalizou a possibilidade de drogas em uma das mochilas. Pressionados, os três ocupantes do veículo acabaram confessando que haviam ingerido cápsulas com cocaína. Cada um receberia R$ 3 mil pelo transporte.

O trio foi imediatamente levado à Santa Casa de Corumbá, onde exames de raio-X confirmaram a presença da droga em seus organismos. Após a expelição das cápsulas, os bolivianos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, onde devem responder por tráfico internacional de drogas.

A Polícia Federal seguirá investigando o caso para apurar se há ligação com organizações criminosas atuantes na rota Bolívia–Brasil, frequentemente usada para o envio de drogas ao Sudeste do país.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais