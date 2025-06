IFMS abre 200 vagas para cursos de especialização gratuitos com início no segundo semestre

Com início das aulas previsto para o dia 13 de agosto, o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para três cursos de pós-graduação lato sensu gratuitos, totalizando 200 vagas. A divulgação do resultado final e da primeira chamada para matrícula está agendada para 11 de julho.

As especializações são ofertadas em diferentes campi e contemplam cotas para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, além de PCD (pessoas com deficiência). Os cursos têm carga horária de 360 horas, mais 60 horas destinadas ao TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Central de Seleção do IFMS, na Página do Candidato. Os prazos variam conforme o curso: até 15 de junho para uma das especializações e até 22 de junho para as demais.

Veja os cursos ofertados:

Estratégias para Conservação da Natureza

Ofertado pelo Campus Corumbá, em parceria com oIHP (Instituto Homem Pantaneiro)

40 vagas: 35 para policiais militares ambientais de todo o país e 5 para o público residente em Corumbá ou Ladário

Exige diploma em Ciências Biológicas ou atuação comprovada na área ambiental (para o público geral)

Modalidade a distância, com uma disciplina presencial obrigatória

Inscrições até 15 de junho

Informática Aplicada à Educação

Oferecido no Campus Corumbá

40 vagas disponíveis para candidatos com ensino superior em qualquer área

Modalidade presencial, com possibilidade de disciplinas remotas

Duração: 18 meses

Inscrições até 22 de junho

Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Turmas nos campi Aquidauana, Campo Grande e Naviraí

40 vagas por campus, divididas entre servidores do IFMS e o público externo

Voltado a profissionais com diploma superior em qualquer área

Modalidade presencial, com disciplinas a distância possíveis

Duração: de 12 a 18 meses

Inscrições até 22 de junho

Todos os detalhes dos editais estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS.

