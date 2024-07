Tribunal do Júri inocenta homem acusado de matar namorado da ex

Robson foi absolvido da condenação por meio dos votos do Conselho de Sentença durante júri popular

O Tribunal do júri da Capital, absolveu hoje (18), Robson Willian Cavanha Ortiz (34), da acusação de homicídio qualificado, mas foi sentenciado a dois anos de prisão em regime aberto por ter porte ilegal de arma.

Ele foi acusado de ter matado a tiros o namorado da ex companheira Mike Igor do Carmo de Souza (30) em setembro de 2023, na Vila Ipiranga. Conforme denúncia do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), o homem respondia por homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo.

Robson foi absolvido da condenação por meio dos votos do Conselho de Sentença durante júri popular.

