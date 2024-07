Homem é condenado na Espanha por ataques racistas aos jogadores de futebol Vini Jr e Rüdiger

Essa é a segunda prisão que ocorre na Espanha devido a ataques racistas

O clube de futebol Real Madrid, divulgou nessa quarta-feira (17), que a Justiça da Espanha concedeu oito meses de prisão ao homem que fez ataques racistas pela internet contra o atacante brasileiro Vinicius Júnior e o zagueiro alemão Antonio Rüdiger.

A sentença do Tribunal de Instrução número 5 de Parla, afirma que o acusado que não teve a identidade revelada, usava vários nomes fictícios para proferir os ataques racistas no fórum da edição digital do jornal Marca.

O Tribunal também proibiu o condenado de participar do fórum do jornal por 20 meses.

Essa é a segunda prisão que ocorre na Espanha devido a ataques racistas. Em 2023 três torcedores do Valência foram condenados após xingarem Vini Jr de macaco durante o confronto entre Real Madrid e Valência que ocorria no estádio Mestalla.

