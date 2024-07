HRMS inicia projeto de capacitação a distância com foco na saúde da criança em MS

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), por meio de sua DPQI (Diretoria de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional), deu início às gravações de vídeo aulas que integram o projeto ‘HRMS De Portas Abertas Para o Ensino’.

O objetivo do projeto é apresentar protocolos que auxiliem na melhoria do atendimento às mães e recém-nascidos, em todo o Mato Grosso do Sul, através da capacitação de profissionais de saúde tanto de unidades hospitalares quanto de unidades básicas de saúde, com foco no aleitamento materno e saúde da criança.

A capacitação será feita pelo médico pediatra do HRMS, Haroldo Luiz Lins e Silva, através do portal da Escola de Governo de Mato Grosso do Sul. As aulas terão foco nos temas de promoção, apoio e proteção da amamentação, livre demanda, orientação sobre alojamento conjunto e boas práticas no parto, questões relacionadas à a saúde da mulher e apoio permanente às mães lactantes.

O projeto compõe o programa Contrato de Gestão, desenvolvido pela Segov (Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica) com objetivo de melhorar os serviços públicos e oferecer entregas de mais qualidade ao cidadão.

A ação é realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, Escola de Governo de Mato Grosso do Sul e o apoio técnico da Rede Educativa.

Com informações da Agência de Notícias MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram