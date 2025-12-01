Oficinas, shows e feiras acontecem a partir de amanhã no Festival Gastronômico do Pantanal

Na programação haverá cursos de culinária, aulas-show com pratos regionais, praça de alimentação com os competidores, feira de artesanato e shows musicais

O Festival Gastronômico do Pantanal 2025 acontece entre os dias 02 a 07 de dezembro no Centro de Convenções do Pantanal e na unidade móvel de gastronomia do Senac em Corumbá.

Com uma programação que se estende por seis dias, o evento inclui oficinas de culinária, aulas-show com pratos regionais, praça de alimentação com os competidores, feira de artesanato e shows musicais.

Programação

O evento terá início na terça-feira, 02 de dezembro, com uma série de oficinas na Carreta do SENAC MS, abordando temas como Confeitaria vegana e pão funcional (08h00 – 10h00), Aproveitamento integral da laranja (17h30 – 18h30) e Mãos na massa: focaccia com Nicola e ervas (19h00 – 20h00).

A programação de quarta-feira, 03 de dezembro, continua focada em oficinas, destacando preparações regionais: Mil folhas de mandioca com redução de puchero e crocante de carne seca (08h00 – 10h00), Iscas de jacaré com maionese de limão (17h30 – 18h30) e Comida de boteco (19h00 – 21h00).

A quinta-feira, 04 de dezembro, marca a abertura oficial do festival, com o Ato de abertura do Festival Gastronômico do Pantanal 2025 às 18 horas. A partir deste dia, a Praça de alimentação Porto dos Sabores e a Feira de artesanato e da agricultura familiar – Tenda PROSPÉRA MS ficam abertas das 18h à 00h. O dia ainda conta com a Oficina Culinária para merendeiras (08h – 12h) e uma Aula show (19h30 – 21h) com Ceviche de pacu ou piraputanga, Cupim da Comitiva e Crepe Seu Zé. A noite se encerra com o Show musical de Leandro & Galeano (22h – 00h).

Na sexta-feira, 05 de dezembro, as crianças são o foco com a Oficina Chefinho kids (parte 1) – lanches e doces (08h – 12h). À noite, há a Oficina Receba bem com risotos, vinhos e cervejas especiais (18h – 22h).

O sábado, 06 de dezembro, traz a segunda parte da Oficina Chefinho kids (08h – 12h), além das oficinas Fudge de chocolate com café e baru (13h30 – 14h30) e Dadinho de abóbora com queijo Nicola (15h – 17h). Nas aulas-show, o público aprenderá sobre Cortes e sabores da carne de jacaré (18h – 19h30) e os pratos Croc and Chips, Pacumê e Tiramissu Pantaneiro (19h30 – 21h). O Show musical da noite será com Zé Lucas & Benício (22h – 00h).

O encerramento, no domingo, 07 de dezembro, inclui as oficinas Cupim de sol grelhado com mandioca e vinagrete verde (18h – 19h) e Nhoque de banana-da-terra ao molho de pintado (19h30 – 20h30). A Aula show apresentará Marruazinho, Arroz boliviano e Doce Fronteira (18h00 – 19h30). O ponto alto da noite é o Anúncio e premiação dos pratos vencedores (18h – horário indicado), seguido pelo Show musical de Os Garotos (22h – 00h).

As sessões de Cinema no Auditório superior também estarão disponíveis na quinta, sábado e domingo, em horários específicos.

