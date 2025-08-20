Três trabalhadores morrem soterrados durante obra de silo em Dourados

Uma tragédia marcou o fim da tarde dessa terça-feira (19) em Dourados, município localizado a 225 quilômetros de Campo Grande, na região sul do Estado. Três trabalhadores morreram soterrados durante a construção de um silo às margens da rodovia MS-280, próximo ao distrito de Itahum.

As vítimas foram identificadas como Edson Lopes, Henrique Cabreira Gonçalves e Felipe Sanchez Escobar. De acordo com informações preliminares, os três estavam dentro de um buraco de escavação quando parte da terra cedeu, cobrindo-os completamente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, mas não conseguiu resgatar os trabalhadores com vida. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu no momento em que a equipe realizava a escavação da base do silo, um serviço de grande profundidade que exigia cuidados especiais.

As vítimas prestavam serviço para uma empresa terceirizada contratada para a obra. Ainda não há informações oficiais sobre as condições de segurança do trabalho ou sobre eventuais falhas que possam ter contribuído para o acidente.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Perícia Técnica estiveram no local para apurar as circunstâncias do soterramento. A área foi isolada até a conclusão dos trabalhos de resgate e da perícia.

As investigações devem apontar se houve negligência ou descumprimento de normas de segurança na execução da obra.

