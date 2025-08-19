Motocicleta furtada é encontrada abandonada em Dourados

Veículo havia sido levado horas antes no Jardim Alvorada e foi recuperado pela Polícia Militar

Uma motocicleta furtada durante a tarde de segunda-feira (18) em Dourados foi localizada no mesmo dia pela Polícia Militar. O veículo, uma Honda/CG125 Fan, foi encontrado abandonado por volta das 20h30, na Rua 16, no bairro Vila Piloto.

Segundo o registro policial, a moto havia sido levada por volta das 12h30, enquanto estava estacionada na Rua Coronel Augusto Corrêa da Costa, no Jardim Alvorada. Durante patrulhamento ostensivo, uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar identificou o veículo parado na via e realizou a checagem da placa, confirmando que se tratava do bem furtado horas antes.

Após a localização, a motocicleta foi recolhida e encaminhada para a Delegacia de Polícia, onde ficará à disposição para ser devolvida ao proprietário.

