Três suspeitos são detidos por morte de adolescente em Dourados

Dois adultos e um adolescente foram detidos nessa segunda-feira (20) em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande, suspeitos de envolvimento na morte de um adolescente de 16 anos. A vítima foi encontrada ferida e desacordada em uma estrada vicinal que dá acesso à Aldeia Jaguapiru, na reserva indígena do município.

A localização dos suspeitos ocorreu após uma denúncia anônima que levou a Polícia Militar até a Aldeia Bororó. No local, os três suspeitos foram encontrados e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Dourados. Os adultos e o adolescente passarão por audiência de custódia para determinação de medidas legais.

Durante a abordagem policial, o adolescente confessou ter agredido a vítima no domingo (19), supostamente motivado pela posse de uma bicicleta. Entretanto, os detalhes do caso ainda serão apurados pela Polícia Civil, com base nos depoimentos e demais elementos de investigação.

Conforme boletim de ocorrência registrado por familiares, o adolescente de 16 anos saiu de casa informando que iria a uma reunião, mas não forneceu mais detalhes. Na madrugada de segunda-feira, ele foi encontrado desacordado e com sinais de agressão em uma estrada vicinal. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o socorro até o Hospital da Vida. Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado por volta das 3h.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como morte a esclarecer. A polícia trabalha para reunir provas que esclareçam a dinâmica dos fatos e determinar o envolvimento de cada suspeito na ocorrência.

