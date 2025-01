Fim de semana violento em Dourados: homem é agredido pelo próprio filho na Aldeia Jaguapiru

O final de semana foi marcado por violência em Dourados, a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Na noite do último sábado (18), um homem de 39 anos foi brutalmente agredido pelo próprio filho, de 21 anos, com golpes de foice e pauladas.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o Hospital da Vida, em estado grave. Os golpes atingiram o rosto e a mão esquerda do homem, causando ferimentos graves.

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu na Aldeia Jaguapiru, localizada na Reserva Indígena de Dourados. O caso está sendo investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), que busca localizar o agressor.

As motivações para a violência ainda não foram divulgadas, e as autoridades seguem apurando as circunstâncias do crime.

