Funsat oferece 1,8 mil vagas de emprego em diversas áreas na Capital nesta terça (21)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) anuncia nesta terça-feira (21), um total de 1.819 oportunidades de emprego em 146 atividades profissionais, para preenchimento de vagas em 195 empresas de Campo Grande.

Entre as vagas oferecidas há oportunidades para açougueiro (14 vagas), armador de estrutura de concreto armado (10 vagas), atendente de lojas (25 vagas), atendente de Telemarketing (100 vagas), auxiliar de estoque (33 vagas), auxiliar de limpeza (115 vagas), auxiliar de linha de produção (140 vagas), auxiliar nos Serviços de Alimentação (150 vagas), bombista (1 vaga), cuidador de idosos (4 vagas), fiscal de loja (14 vagas), garçom (10 vagas), magarefe (100 vagas), motorista carreteiro (33 vagas), padeiro (4 vagas), entre outros.

Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, estão disponíveis 1.257 vagas de emprego, com destaque para as oportunidades de contratações para assistente administrativo (14 vagas), atendente de padaria (20 vagas), corretor de imóveis (10 vagas), operador de caixa (84 das 91 vagas do dia), repositor em supermercados (124 vagas), técnico de manutenção eletrônica (2 vagas), além do recrutamento de quatro vagas para vendedor interno, nesta modalidade.

Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição as seguintes vagas: 02 para atendente de lojas, 01 para auxiliar administrativo, 01 para auxiliar de estoque, 08 para auxiliar na linha de produção, 10 para operador de Telemarketing Ativo e Receptivo e 06 para vigilante.

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.