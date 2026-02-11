Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã entram em pacote federal de R$5,7 bilhões para aeroportos

Terminais de MS estão entre 11 administrados pela Aena que passarão por ampliação e modernização

Os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã estão entre os 11 terminais que receberão investimentos federais para ampliação e modernização. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11), no Palácio do Planalto, durante cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O pacote soma R$ 5,7 bilhões e contempla aeroportos administrados pela concessionária Aena. Além dos três terminais sul-mato-grossenses, estão incluídos Congonhas (SP), Santarém, Marabá, Carajás e Altamira (PA), e Uberlândia, Uberaba e Montes Claros (MG). Congonhas concentrará a maior parte dos recursos, com R$ 2,6 bilhões.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, R$ 4,64 bilhões serão financiados com apoio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Ele afirmou que, somados a outros contratos já assinados, os investimentos no setor aeroportuário devem ultrapassar R$ 10 bilhões.

Atualmente, os 11 aeroportos movimentam cerca de 29 milhões de passageiros por ano. Com as obras e a ampliação da capacidade operacional, a previsão é que o número supere 40 milhões de passageiros anuais. A estimativa é de geração de aproximadamente 2,8 mil empregos diretos e indiretos durante a execução dos projetos e mais de 700 postos permanentes após a conclusão.

No caso de Congonhas, o plano prevê a construção de um novo terminal de passageiros, com ampliação da área de 40 mil m² para 135 mil m², além do aumento do pátio de aeronaves e do número de pontes de embarque, que passarão de 12 para 19. A área comercial deverá ultrapassar 20 mil m².

A Aena informou que os investimentos incluem aumento da capacidade, modernização tecnológica, reforço na segurança operacional e ações voltadas à sustentabilidade.