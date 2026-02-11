Sandálias de Frei Mariano celebra 20 anos e leva tradição para avenida na abertura dos blocos em Corumbá

Bloco histórico desfila nesta quarta-feira com marchinhas, sambas-enredo e homenagem a uma das lendas mais marcantes da cultura corumbaense

Com o som de sambas-enredo históricos e da emblemática marchinha inspirada na lenda de Frei Mariano de Bagnaia, embalada pelo conhecido refrão “Vôte, vôte, vôte, vôte! Chispa, chispa, chispa!” — o bloco Sandálias de Frei Mariano promete tomar conta da avenida General Rondon, marcando a abertura dos desfiles dos blocos tradicionais do Carnaval de Corumbá.

Em 2026, o bloco celebra 20 anos de fundação e se consolida como uma das manifestações mais queridas e tradicionais da folia corumbaense. A concentração começa às 20 horas, no Jardim da Independência, de onde os foliões seguem pela Passarela Pantaneira do Samba em um desfile que mistura cultura popular, irreverência e identidade local.

A escolha do Jardim da Independência como ponto de partida reforça o encontro entre história e tradição. Considerado um dos espaços mais simbólicos da cidade, o local volta a receber o bloco que homenageia uma das figuras mais presentes no imaginário popular de Corumbá.

Criado em 2006 pela ativista cultural Heloísa Urt, falecida em 2011, o Sandálias de Frei Mariano surgiu com a proposta de transformar em festa uma das lendas mais conhecidas do Pantanal sul-mato-grossense: a história das sandálias do Frei Mariano.

Lenda Popular

Segundo a tradição popular, o religioso teria deixado a cidade após ser acusado de não pagar pelo relógio da igreja que ajudou a construir em 1887. Antes de partir, teria enterrado suas sandálias em um local desconhecido e profetizado que Corumbá só voltaria a prosperar quando elas fossem encontradas. A narrativa ganhou forma de marchinha e, com o passar dos anos, se tornou um dos hinos mais cantados do Carnaval local.

Inicialmente formado por servidores públicos, o bloco cresceu e hoje reúne foliões de todas as idades, mantendo o clima democrático e familiar que é marca registrada do Carnaval corumbaense. A expectativa é de mais uma noite marcada por música, cores e celebração cultural, reforçando a tradição que transforma Corumbá em um dos principais destinos carnavalescos do Mato Grosso do Sul.

