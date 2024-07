Investigações podem indicar se incêndio na Água Bonita foi criminoso

A Agência Municipal de Habitação foi mobilizada para atender as famílias atingidas pelo incêndio na Aldeia Água Bonita, no bairro Tarsila do Amaral. Segundo a Prefeitura, há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso, e as investigações estão em andamento.

Segundo a prefeita Adriane Lopes (PP), algumas residências foram completamente destruídas. “Mobilizamos nossas equipes imediatamente para avaliar a situação. Infelizmente, uma residência foi completamente incendiada. A casa abrigava nove pessoas, que já estão recebendo assistência e abrigo conosco”, relatou Adriane.

Até o momento, seis famílias, totalizando entre 40 a 50 pessoas estão sendo levadas para o abrigo montado no Ginásio Poliesportivo Tarsila do Amaral, localizado próximo à aldeia.

O espaço está sendo preparado com colchões e cobertores para as famílias que desejarem sair da aldeia até que o índice de fumaça no local esteja reduzido. Para o Ginásio Poliesportivo serão servidas refeições às famílias acolhidas, providenciadas pela equipe do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Vida Nova, que também está organizando a distribuição de donativos de roupas.

Para garantir o atendimento no final de semana, servidores da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e do Cras trabalharão em regime de plantão para atender às necessidades das famílias que estiverem na comunidade Água Bonita e no abrigo temporário. As equipes do Cras também estão contribuindo com a distribuição de galões de água na comunidade.

Equipes da USF (Unidade de Saúde da Família) Vida Nova também acompanham as famílias da aldeia para fazer encaminhamentos à unidade de saúde, caso seja necessário.

Por Kamila Alcântara

