homem é golpeado na cabeça com faca em discussão durante bebedeira na Vila Planalto

Na tarde do último sábado(27), um homem de 45 anos foi esfaqueado na cabeça por um vizinho após uma discussão no bairro Vila Planalto em Campo Grande. Envolvidos começaram a discutir durante uma bebedeira no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e o vizinho moram em uma vila de casas, em imóveis separados. O vizinho teria dado um tapa no rosto do homem, que pegou uma pedra na tentativa de se defender e correu para a rua.

Já fora da residência, o homem foi perseguido pelo agressor que havia pegadao uma faca e disparado um golpe na parte superior de sua cabeça. O homem esfaqueado deu alguns passos e se deitou na calçada onde ficou a espera da chegada do Corpo de Bombeiros que o levaram até a Santa Casa.

Testemunhas contaram que o crime aconteceu por motivo fútil e que os dois estava bebendo quando começaram a discutir. O vizinho agressor fugiu do local com a faca do crime. A polícia fez rondas no local, mas não o encontrou.

O caso foi registrado na Cepol como tentativa de homicídio e segue aberto para manifestação de envolvidos.

