Sexta-feira tem previsão de altas temperaturas e tempo seco em Mato Grosso do Sul

Com sol e variação de nebulosidade, a previsão para esta sexta-feira (5) indica continuidade do tempo seco em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esta situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece as temperaturas mais altas.

Aliado ao calor, registra-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 30%, com destaque nas regiões norte, Pantanal e Bolsão. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e, devido ao ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais, a orientação é que a população não coloque fogo em nenhuma situação.

Nesta sexta, Campo Grande amanhece com 19°C e atinge 31°C à tarde. Dourados e Anaurilândia registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 16°C e máximas de 32°C. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã apresenta variação entre 16°C e 29°C

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas chegam aos 31°C nos horários mais quentes do dia, com mínimas respectivas de 15°C e 18°C. Em Coxim, no Norte do Estado, a mínima é de 17°C e a máxima de 34°C.

No Pantanal, os termômetros em Corumbá marcam 22°C inicialmente e registram 34°C à tarde, já os valores em Aquidauana variam entre 18°C e 34°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho apresenta 18°C pela manhã, com máxima de 30°C.