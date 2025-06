Três são presos em operação contra organização criminosa em Aldeia Indígena

Suspeito investigado não aceitava resultado de eleição de líder da aldeia e praticava crimes na comunidade

Nesta quinta-feira (5), uma operação foi deflagrada para a combate dos crimes de organização criminosa que praticou diversos ameaça, lesão corporal, posse irregular de arma de fogo, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio praticados na Terra Indígena Limão Verde em Amambai.

Segundoas investigações, um dos investigados, após ser derrotado na eleição para escolha do novo líder da Aldeia Limão Verde realizada no final de 2024, não aceitou o resultado. Ele autointitulou-se o líder da aldeia e passou a cometer violência no local para tentar se manter no cargo. A operação com o nome Nhemomba’e então foi realizada para combater os crimes da organização criminosa.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e três prisões: uma em razão de mandado de prisão preventiva no interesse da investigação, outra de indivíduo que possuía mandado de prisão em aberto e uma terceira em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A operação foi realizada pela Polícia Federal com apoio da Polícia Militar e da Força Nacional de Segurança.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.