Fumacê percorre seis bairros de Campo Grande nesta quinta-feira

Ação acontece das 16h às 22h; cronograma pode ser alterado se chover

Nesta quinta‑feira (5), carros de nebulização em ultra‑baixo volume — método popularmente conhecido como fumacê — vão circular por seis regiões de Campo Grande para reforçar o controle do Aedes aegypti, vetor de dengue, zika e chikungunya. A operação está programada para acontecer entre 16h e 22h e abrange os seguintes pontos da cidade:

Alves Pereira : Rua David Corrêa Leite, esquina com Avenida Paes Barreto

Estrela Dalva : Rua das Palmeiras, cruzamento com Rua do Arenque

Jardim Veraneio : Rua Nove de Maio, próximo à Rua São Luís de Cáceres

Tiradentes : Rua Dalva de Oliveira, entroncamento com Rua da Sanfona

Maria Aparecida Pedrossian (MAPE) : Rua Carapauva, esquina com Rua Minerva

Chácara Cachoeira : Rua Petúnias, na altura da Rua Junquilhos

A programação pode ser adiada ou cancelada caso chova, vente forte ou haja neblina, condições que comprometem a dispersão correta do produto.

