Dois homens são presos com 90 quilos de cocaína em caminhonete com placa de Mato Grosso do Sul

Entorpecente estava escondido embaixo da caminhonete

Na tarde da última quarta-feira (4), mais de 90 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos durante abordagem na BR-376, em Presidente Castelo Branco, região Noroeste do Paraná. Dois homens, de 39 e 33 anos, foram presos.

O veículo era uma Amarok com placas do Mato Grosso do Sul que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 16h30. Na vistoria, os policiais localizaram uma estrutura de alumínio fixada sob o assoalho da caminhonete. Dentro do compartimento oculto, foram encontrados diversos pacotes de pasta base de cocaína, que somaram 92,8 quilos.

O motorista relatou que havia sido contratado para transportar a droga de Naviraí (MS) até Teodoro Sampaio (SP), onde entregaria o veículo e receberia dinheiro como forma de pagamento. O passageiro disse desconhecer o conteúdo ilícito no veículo.

Os homens foram capturados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os presos, junto com a droga, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Maringá, onde permancerão.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.