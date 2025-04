Três são presos em flagrante por furto de insumos agrícolas durante operação

Além das prisões, quatro de mandados de busca e apreensão foram cumpridos

No início da manhã desta quarta-feira (16), a ‘Operação Carga Proibida’ foi deflagrada para combater crimes de furtos de insumos agrícolas na zona rural da cidade de Três Lagoas.

Durante as investigações, foram identificados três suspeitos de integrarem uma associação criminosa que realizava frequentemente furtos qualificados contra propriedades rurais. A polícia notou que o grupo criminoso utilizava sempre do mesmo modus operandi.

Os três indivíduos foram presos em flagrante enquanto transportavam uma carga de agrotóxicos furtados de uma empresa.

Além disso, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão, em imóveis residenciais e comerciais relacionados aos suspeitos.

Como resultado, foram apreendidos aparelhos celulares e o veículo utilizado para o transporte dos materiais furtados, que eram principalmente defensivos agrícolas.

A constatação de que o veículo apreendido era utilizado nos furtos foi feita com base nos depoimentos das testemunhas e levantamentos realizados pelas polícias.

As investigações da operação irão continuar, agora para a análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, e para apurar a eventual participação de funcionários das empresas e propriedade rurais atacadas pelos suspeitos.

Os suspeitos envolvidos poderão ser denunciados pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, cujas penas máximas somadas superam dez anos de prisão.

A operação foi realizada SIG (Seção de Investigação Geral) e NRI (Núcleo Regional de Inteligência), com o apoio da Seção de Inteligência e demais equipes do Batalhão da Polícia Militar.

