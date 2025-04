Tríduo Pascal começa na quinta-feira (17) com programação especial em Santuário de Campo Grande

Celebrações seguem até o Domingo de Páscoa com missas, adoração, Via-Sacra e cantata

O Tríduo Pascal, considerado o momento mais importante da Semana Santa para os cristãos, começa nesta quinta-feira (17) com uma série de celebrações no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A programação segue até o Domingo de Páscoa (20), marcando os principais ritos da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Na Quinta-feira Santa, a Igreja recorda a Última Ceia de Jesus com os discípulos. No Santuário, a Missa da Ceia do Senhor será celebrada às 19h. Após a missa, o Santíssimo Sacramento será levado ao Centro de Apoio aos Devotos, onde permanece exposto para adoração até a tarde da Sexta-feira Santa. Ainda nesta quinta, haverá Missa do Crisma pela manhã, às 9h, na Igreja Matriz da Paróquia Cristo Bom Pastor, e oração das Vésperas às 18h15.

A Sexta-feira Santa (18) é marcada pelo silêncio e pela meditação da morte de Cristo. A principal celebração do dia ocorre às 15h, com a Celebração da Paixão do Senhor, que inclui leitura da Paixão, adoração da cruz e distribuição da Eucaristia. À noite, a Via-Sacra e o tradicional Canto do Perdão serão realizados às 19h. Durante todo o dia, os fiéis poderão participar da adoração ao Santíssimo, das 5h30 às 15h, no Centro de Apoio aos Devotos.

No Sábado Santo (19), às 19h, será celebrada a Vigília Pascal, considerada a missa mais solene do calendário litúrgico. A celebração reúne a bênção do fogo novo, leituras bíblicas, batismos e renovação das promessas do batismo. Pela manhã, às 9h, acontece o rito de preparação para os que receberão os sacramentos da iniciação cristã.

O encerramento da Semana Santa acontece no Domingo de Páscoa (20), com missas ao longo do dia e a Cantata de Páscoa às 17h. A programação começa com oração das Laudes às 6h15. As missas serão celebradas às 7h, 10h, 16h, 18h e 20h.

Programação

Quinta-feira Santa (17/04)

9h: Missa do Crisma (Igreja Matriz Cristo Bom Pastor)

18h15: Vésperas

19h: Missa da Ceia do Senhor

20h30 às 23h: Adoração ao Santíssimo Sacramento

Sexta-feira Santa (18/04)

5h30: Laudes

5h30 às 15h: Adoração ao Santíssimo (Centro de Apoio aos Devotos)

15h: Celebração da Paixão

16h30: Veneração da imagem do Cristo Morto

19h: Via-Sacra e Canto do Perdão

Sábado Santo (19/04)

9h: Rito de preparação dos eleitos aos sacramentos

19h: Missa da Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/04)

6h15: Laudes

7h, 10h, 16h, 18h e 20h: Missas

17h: Cantata de Páscoa

